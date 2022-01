AA Gent gaat op winterstage nipt met 0-1 kopje-onder tegen AZ

AA Gent moest in een oefenwedstrijd op winterstage nipt de duimen leggen tegen AZ. De Buffalo’s speelden drie keer een halfuur en werkten ondanks de weinige beschikbare spelers een verdienstelijke wedstrijd af. Al moest Gent in de slotfase toch nipt het onderspit delven nadat Midtsjo de 0-1 tegen de netten had gewerkt.

AZ staat momenteel vijfde in de Eredivisie, maar kreeg het knap lastig tegen AA Gent. Coach Hein Vanhaezebrouck kon op slechts dertien veldspelers rekenen, maar de Buffalo’s startten wel het beste aan de wedstrijd. Vijf spelers bleven achter in België door corona, drie spelers vertoeven in Afrika voor de Afrika Cup en Vadis Odjidja, Chakvetadze, Bezus en Oladoye zaten in de tribune met kwaaltjes.

De basisploeg in de eerste helft bestond dan ook uit Roef, Castro-Montes, Okumu, Godeau, Hanche-Olsen, Samoise, Owusu, Kums, Hjulsager, Mboyo en Malede. Owusu miste ’s ochtends nog de training met wat last, maar stond gewoon in de basis tijdens de oefenwedstrijd. Gent versierde wel enkele kansjes, maar echt grote mogelijkheden waren er niet. AZ kwam er evenwel amper aan te pas.

In de tweede helft kwam Operi erin voor Castro-Montes, De Sart voor Kums en Lemajic voor Malede. Operi opereerde zo vanop de linkerwingback. Gent bleef aanvankelijk de beste ploeg, maar AZ kwam steeds meer opzetten. Naarmate de wedstrijd vorderde sloop de vermoeidheid meer en meer in de benen bij de Gentse spelers.

In de derde helft koos Vanhaezebrouck voor een 4-3-3 in plaats van zijn gebruikelijke 3-5-2. Lemajic werd zo voorin de diepste man, met Hjulsager en zowaar Castro-Montes in steun. AZ versierde intussen een grote schietkans, maar de bal zoefde over. In het absolute slot was het dan toch prijs voor de Nederlanders. Midtsjo werkte de 0-1 knap in doel.