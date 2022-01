Standard raakt in burenduel niet voorbij amateurs van RFC Luik

In een oefenmatch achter gesloten deuren is Standard niet voorbij de buren van RFC Luik (eerste amateur) geraakt: 2-2. Damjan Pavlovic en Aron Dønnum scoorden voor de Rouches, die Noë Dussenne geblesseerd zagen uitvallen.

In een leeg Sclessin ontbraken behalve de vijf Afrika Cup-gangers ook Samuel Bastien (lichte blessure), Joao Klauss (quarantaine na reis naar Brazilië) en coronagevallen Jackson Muleka en Niels Nkounkou. Hierdoor begon Denis Dragus in de spits en kreeg de 16-jarige Lucas Noubi zijn kans in het hart van de defensie.

Standard had het voor rust knap lastig met RFC Luik, dat momenteel achter Patro derde staat in eerste amateur. Het eerste wapenfeit kwam wel van de Rouches. Aron Dønnum kopte ver naast en ever later schoot Mehdi Carcela hoog over.

Daarna zakte het team van Luka Elsner, dat Noë Dussenne vroeg in de partij verloor door een blessure, weg en had Luik lange periodes van balbezit. Het resulteerde in een grote kans voor Midou Mouhli. De aanvaller kon alleen op Arnaud Bodart af, omzeilde de aanvoerder maar kon vanuit een scherpe hoek niet afdrukken. Standard reageerde met een knappe volley van de jonge Olivier Dumont. Doelman Kevin Debaty (ex-Patro) duwde in hoekschop.

Goals na rust

Vroeg in de tweede helft kwam Standard alsnog op voorsprong. Dønnum trapte een hoekschop tegen Damjan Pavlovic aan, waarna de bal ietwat gelukkig in doel verdween.

De bezoekers kwamen snel op gelijke hoogte. Mouhli mocht van zo’n twintig meter aanleggen voor een vrije trap en plaatste het leer knap in de hoek. Vijf minuten daarna ging Nicolas Raskin naar de grond in de zestien. Dønnum zette de elfmeter feilloos om: 2-1.

Een kwartier voor tijd kwam RFC langszij. De Standard-defensie reageerde te laks bij een voorzet en in de rebound kon Florian Gendebien, net 30 seconden in het veld, scoren. Hij bepaalde daarmee de eindstand op 2-2.

STANDARD: Bodart (46’ Henkinet) – Ngoy (46’ Pavlovic), Dussenne (12’ Al-Dakhil), Noubi (46’Laifis), Gavory (46’ Calut) – Raskin (67’ Dumont), Dumont (46’ Cimirot) – Dønnum (67’ Ghalidi), Carcela (60’ Labila), Lestienne (46’ Canak) – Dragus

DOELPUNTEN: 50’ Pavlovic 1-0, 60’ Mouhli 1-1, 65’ Dønnum 2-1, 76’ Gendebien 2-2

GELEKAARTEN: 29’ Ngoy, 58’ Carcela, 73’ Besson