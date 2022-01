Meer dan 920.000 klanten konden voorbije anderhalf jaar energiefactuur niet betalen

Van 15 maart 2020, het begin van de eerste lockdown, tot 15 september 2021 hebben de energieleveranciers in ons land 922.000 plannen voor betalingsuitstel toegestaan voor een totaal bedrag van 572 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, die onze redactie kon inkijken. Informatie over de laatste drie maanden van 2021 wordt momenteel nog verzameld.

“Het zijn alleszins onthutsende cijfers, al moet ik er meteen bij vertellen dat we voorlopig geen vergelijkingsmateriaal hebben van voor de crisis. We zijn de gegevens beginnen op te vragen toen we signalen kregen dat niet alleen particulieren maar ook meer en meer KMO’s (winkels, horecazaken ...) een uitstel van betaling vroegen of een betalingsplan voorstelden. Dat gebeurde voor de coronacrisis veel minder tot amper”, zegt Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG.

“De belangrijkste oorzaak is zonder twijfel de coronacrisis met de lockdowns en de technische werkloosheid die veel mensen in moeilijke papieren bracht. Maar uiteraard ook de stijgende energieprijzen, al was er al een duidelijke stijging van het aantal aanvragen voor betalingsuitstel toen de prijzen nog stabiel waren.”