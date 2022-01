Op zijn 82 heeft Herwig Van Hove nog niets aan puntigheid ingeboet. Zijn mening schuurt nog altijd tegen het cassante, zijn stijl blijft flirten met het arrogante. De professor scheikunde die zijn volk in de jaren negentig leerde koken in ‘1000 seconden’ heeft zijn laatste boek geschreven. Het laatste woord, heet het, een autobiografisch kookboek. Dit is Herwig Van Hove, in zijn eigen woorden.