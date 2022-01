Zuid-Afrikaanse studie: “Omikron kan voorbode zijn van einde epidemische fase coronavirus”

“Omikron kan een voorbode zijn van het einde van de epidemische fase van de COVID-pandemie.” Dat besluit een team van Zuid-Afrikaanse wetenschappers na een analyse van de hospitalisaties in het Steve Bilko Academic Hospital in Pretoria. De omikronvariant grijpt opmerkelijk snel om zich heen, maar is een stuk minder ziekmakend, aldus de onderzoekers.