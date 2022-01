De reservekeeper is ook quizmaster: Colin Coosemans bewijst in docu Mauve dat hij helemaal zijn draai vond bij Anderlecht

Het was een opmerkelijke transfer afgelopen zomer. Colin Coosemans (29) ruilde Gent transfervrij in voor Anderlecht om er reservedoelman te worden. Een halfjaar later voelt de Oost-Vlaming zich helemaal thuis bij RSCA. Hij speelt niet, maar in de docu ‘Mauve’ blijkt dat Coosemans belangrijk is voor de kleedkamer. Hij spreekt vijf talen, is sfeermaker en zelfs quizmaster. “Ze hadden wat return on investment nodig.”

Anderlecht wil meer verbondenheid binnen de club. Het liet daarom in het Lotto Park een nieuw spelershome inrichten waar de spelers met hun gezin na de match naartoe kunnen. Er is zelfs een speelhoekje voor de kinderen. Enkele weken geleden organiseerde RSCA ook al een grote familiequiz. Daar waren niet alleen de spelersvrouwen welkom, maar ook Carla Higgs en Catherine Van Eylen – de echtgenotes van Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute – vergezelden hun mannen. Voorzitter Vandenhaute had Colin Coosemans gevraagd om quizmaster te zijn. Die rol vervulde hij met verve: “Wie is onze duurste speler volgens de website Transfermarkt?”, knalt Coosemans in het Engels een vraag in de micro. “Verschaeren met 11 miljoen. Ben je daarmee akkoord, Peter Verbeke?” Coosemans lijkt wel de Ben Crabbé van Anderlecht, inclusief de grapjes. “Het bestuur vroeg mij als presentator, want ze wilden toch wat return on investment.”

Bij de A-ploeg heeft Coosemans nog geen minuut gespeeld. Logisch, want toen hij overkwam van Gent was hem gezegd dat hij derde keeper zou zijn. Toch zat de doelman al 16 keer op de bank ten koste van de Nederlandse goalie Bart Verbruggen omdat Anderlecht hem soms nodig had om aan zes Belgen op het wedstrijdblad te komen. Coosemans heeft vrede met zijn statuut. “Kompany was van in het begin duidelijk”, zegt vader Philippe. “Colin speelt niet, maar de trainingen zijn top en de sfeer op Anderlecht is familiaal. Het is een groep vrienden en Colin draagt zijn steentje bij.”

© BELGA

Polyglot

Coosemans ligt goed in de groep. Hij blijft vaak langer hangen in het spelershome en als er een etentje is, betrekt hij iedereen in het gesprek. De doelman is een polyglot. Hij spreekt Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Dat laatste komt omdat hij een vriendin van Italiaanse afkomst heeft. Hij kan dus met de hele kleedkamer communiceren, van Gomez tot Kouamé. Bovendien trapt hij graag lol. Toen Hoedt in de beker op La Louvière scoorde met een toevallig afgeweken vrijschop, schreeuwde Coosemans als commentator: “Daar is hij, Leo Messi met de vrije trap.”

De keeper leerde Anderlecht ook afstappen van de traditionele kreet ziggezagge, ziggezagge na een zege. Coosemans scandeert atsjik, atsjik, atsjik, zijn ploegmaats antwoorden met ai, ai, ai. Als hij fluistert moet de groep fluisteren, als hij brult moet de groep ook brullen.

Colin Coosemans fungeert dus als goeie lijm bij Anderlecht. Natuurlijk hoopt hij er ooit onder de lat te staan. Naar het voorbeeld van Frank Boeckx, die zich bij RSCA ooit opwierp van sfeermaker tot kampioenenmaker. Maar tot die kans komt , blijft Coosemans trainen en af en toe een quizje presenteren.