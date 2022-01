Maar liefst 28 slachtoffers kwamen samen in de rechtbank voor het proces tegen Kurt N. — © bfs

Sint-Niklaas/Herentals/Westerlo

Schlagerzanger Kurt N. (45) uit Sint-Niklaas is ontmaskerd als oplichter. De artiest liet jarenlang computers, spelconsoles en gsm’s aan huis leveren die hij nooit betaalde. “Ziek, te druk of op reis: hij had altijd wel een smoes”, getuigen zijn vele slachtoffers. Het levert de artiest nu drie jaar cel op.