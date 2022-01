Anderlecht-kapitein Hendrik Van Crombrugge: “Een prijs winnen? Iedereen is erg hongerig”

1. Hendrik, Anderlecht beëindigde 2021 met een reeks van 16 op 18. Zijn jullie nu één van de titelfavorieten?

“Laat ons zeggen dat we zowel in de beker als in de competitie nu op een goeie positie staan. Er heerst een positief en hongerig gevoel in de groep. Iedereen wil succes boeken. De winterbreak kwam voor ons zelfs eerder op een vervelend moment. De trein was net op de goeie snelheid aan het komen en dat is nu wat onderbroken. Maar oké: de kaarten die we in de hand hebben zijn nu positief. Het is aan ons om ze goed uit te spelen.”

2. Jullie wonnen nog geen één echte topper. Is dat de laatste stap die moet gezet worden?

“Ik spreek niet graag van een laatste stap. Je moet altijd verder willen reiken, willen beter worden. We hadden een moeilijk seizoensbegin. De jongste weken ging het crescendo, maar het wordt gevaarlijk als we onszelf niet meer in vraag gaan stellen. Als we denken dat alles vanaf nu van een leien dakje zal lopen. De coach legt daar heel hard de nadruk op. Er zijn altijd verbeterpunten.”

3. Het bestuur vindt wel dat jullie kwalitatief de beste kern van 1A hebben. Verhoogt dat de druk?

“We hebben een erg homogene spelersgroep met weinig moeilijke karakters. We moeten vooral realistisch en collectief blijven voetballen zoals voor de winterstop. Er zijn andere clubs die veel geld hebben uitgegeven en desondanks niet sterker zijn dan wij. Ons management heeft bewezen dat je door creatief om te springen met een beperkt budget toch een sportief sterk geheel kunt smeden. Dat bewijzen we nu wel.”

4. Zijn de batterijen opgeladen na jullie vakantie? Normaal hadden jullie nu een oefenkamp in Dubai.

“Voor de buitenlandse spelers was het cruciaal om eens naar hun familie te gaan. Dat blijft toch het allerbelangrijkste om je mentaal op te laden. Ik heb de indruk dat iedereen nog scherp is. Conditioneel verlies je op zo’n korte periode heel weinig. Kijk gewoon even naar de intensiteit van onze trainingen. Dat we nu niet in Dubai trainen vind ik niet erg. Oké, het weer is minder aangenaam en we pakken wat minder vitamine D op, maar ik ben graag thuis bij mijn gezin ook. Ik klaag niet.”

5. Elke ploeg heeft coronabesmettingen. Zal dat een invloed hebben op de competitie?

“Als voetbalploeg leef je kort bij elkaar. In het medisch kabinet, in de fitnesszaal, er is contact op het veld... Wij zijn niet immuun tegen corona en hebben in zekere zin zelfs een risicoberoep. In de maand januari zal het virus dus zeker zijn invloed hebben op het voetbal, maar laat ons hopen dat we van het ergste gespaard blijven.” (jug)