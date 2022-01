Engvall op draagberrie afgevoerd tijdens oefenduel van KV Mechelen, maar schade valt mee

Het is niet het dagje van KV Mechelen. Vrijdagochtend maakte de club bekend dat ze als laatste in 1A getroffen werd door drie coronagevallen en later op de dag moest Gustav Engvall op een draagberrie afgevoerd worden tijdens een oefenwedstrijd. Zijn blessure lijkt echter mee te vallen.

Engvall stond aan de aftrap tegen SV Wiesbaden, een Duitse derdeklasser, maar bleef na een stevige tik tegen zijn bovenbeen in de 43ste minuut liggen. Hij werd door een kinesist van het veld geholpen en het was al snel duidelijk dat de Zweedse spits niet verder kon. Hij moest zelfs nog met een draagberrie afgevoerd worden.

Verder onderzoek wijst op een zware kneuzing aan het bovenbeen. In het ziekenhuis is een scan genomen en daar zag men geen breuken. Maandag staat er in België wel nog een nieuwe scan gepland om te kijken of er spierschade is. Een scheurtje is mogelijk. De verwachting is dat Engvall één à twee weken buiten strijd zal zijn.

Zo lijkt Engvall van de ene blessure in de andere te vallen. Dit seizoen stond hij daardoor nog maar één keer in de basis bij Malinwa, al in augustus van vorig jaar.

Nog dit: KV Mechelen verloor het oefenduel uiteindelijk met 1-4. Het Mechelse doelpunt viel al na vijf minuten via een penalty van Druijf. Zaterdagochtend zit de stage erop en vliegen de Mechelaars terug naar België.

