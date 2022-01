Edo Kayembe verlaat KAS Eupen voor Premier League-avontuur bij Watford

Kayembe ruilde in september vorig jaar RSC Anderlecht in voor Eupen en speelde er 45 competitiewedstrijden. Hij ontvouwde zich er snel als sleutelspeler en was goed voor vier doelpunten. Zijn contract bij Eupen liep nog tot juni 2023. De betrokken partijen hebben ermee ingestemd het bedrag van de transfersom niet bekend te maken.

“Met Edo Kayembe verliezen we een heel getalenteerde speler”, beseft algemeen directeur Christoph Henkel. “Het is onze belangrijkste taak om onze spelers zich te kunnen laten ontwikkelen, transferinkomsten te generen en op sportief gebied succesvol te zijn. Het is nu aan onze jonge spelers om het gat te vullen. Hopelijk kan het verhaal van Edo aantonen dat een avontuur bij Eupen voor alle partijen voordelig kan zijn. Wij danken Edo voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste in de Premier League.”