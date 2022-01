Jarenlang braken historici zich er het hoofd over: hoe de grootste mythe uit WOII het gevolg was van een blunder

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gebeurde er iets onverklaarbaars. De Amerikaanse troepen die richting Berlijn rolden, sloegen plots af naar de Alpen. Inlichtingendiensten waarschuwden al maanden dat de Nazi’s er een fort in de bergen aan het bouwen waren om de oorlog te overleven. Het bleek uiteindelijk een grote mythe. Sindsdien braken historici zich het hoofd over hoe het toen zo fout kon gaan. Nu blijkt dat het gevolg was van een blunder van een man die later baas van de CIA zou worden.