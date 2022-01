Bedrijven houden hart vast voor golf van quarantaines: “Mogelijk vallen schakels in de keten uit door zoveel besmettingen”

De omikronvariant heeft de spelregels van de coronacrisis veranderd. De experten houden nu rekening met 30.000 à 125.000 nieuwe besmettingen per dag. Als al die mensen in quarantaine moeten, dreigen veel bedrijven in de problemen te komen. “Door omikron kunnen de bottlenecks van vorige golven nu elders komen te liggen”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD) in een interview met onze krant. “Mogelijk komen er zoveel besmettingen dat bepaalde schakels in de economische keten stilvallen, bijvoorbeeld de logistiek.”

Ondernemersorganisatie Voka is erg ongerust. “Er heerst wat zenuwachtigheid bij onze bedrijven”, zegt woordvoerder Eric Laureys. “Wij roepen alleszins op om back-upplannen te maken voor het geval er heel veel personeel uitvalt. Maak van het weekend gebruik om verschillende scenario’s uit te denken. Voor de grote bedrijven is dat meestal geen probleem, maar voor de kmo’s is dit een nieuw gegeven.”

Gisteren zaten de belangrijkste werkgeversorganisaties al samen met onder anderen De Croo, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) om het gevaar voor de bedrijven in kaart te brengen. In de loop van volgende week volgt nog een vergadering met de vakbonden erbij in de groep van tien. Een van de vragen die daar op tafel komt, is of elke besmette persoon nog wel ziekteverlof moet krijgen.