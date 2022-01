Voor het eerst sinds lang stijgen de besmettingscijfers weer in de woonzorgcentra. De taskforce Zorg werkt daarom aan vernieuwde richtlijnen om de omikronvariant zo goed mogelijk buiten te houden. Maar strenge beperkingen voor privébezoek zijn niet aan de orde. “Dat is niet menselijk. Die belangrijke les is geleerd”, zegt Lieve Dhaene van Zorgnet-Icuro.