Niet de vraag óf maar hóéveel klassen in quarantaine zullen moeten, toch weigeren ouders kinderen wekelijks te zelftesten

Amper 8 procent van de ouders met kinderen in het lager of middelbaar is effectief van plan de kroost elke week aan een zelftest te onderwerpen. Dat blijkt uit een bevraging door onze krant. De verschillende regeringen in ons land vragen nochtans om kinderen vaak te testen, zodat de scholen straks kunnen “opengaan én kunnen blijven draaien”, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).