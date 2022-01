Opnieuw Algerije of haalt Aliou Cissé na twintig jaar zijn gram? Tien dingen die u moet weten over de Afrika Cup

Riyad Mahrez won met Algerije de laatste editie van de Africa Cup en is ook nu weer topfavoriet. — © AP

Het toernooi waarvan iedereen hier hoopt dat zijn spelers er zo snel mogelijk uitliggen. Dat is de Afrika Cup de voorbije weken een beetje geworden voor ons, Europeanen. Doodzonde, want het landentoernooi in Kameroen heeft een hele rist wereldsterren, een zeer ruime delegatie uit de Jupiler Pro League en een paar mooie verhalen te bieden. Zondag om 17 uur trapt Kameroen het Afrikaanse voetbalfeest op gang tegen Burkina Faso.