KV Mechelen schrikt AA Gent af en plakt fikse som op het hoofd van Hugo Cuypers

AA Gent informeerde naar Hugo Cuypers, maar de vraagprijs van KV Mechelen schrikt de Buffalo’s af. Een kleine vijf miljoen, dat is voor AA Gent te veel aangezien het bestuur liever de knip op de buidel houdt. Ook al doordat Castro-Montes een transfer van zo’n zes miljoen naar Genoa weigerde, wat een fikse streep door de rekening is.

Het geringe budget dat voorhanden is, wordt daarom in de eerste plaats aan een extra verdediger gespendeerd. Zelf ziet Gent zijn spitsen ook liever niet gaan. De geruchten over de komst van Klauss en een mogelijk vertrek van Depoitre kloppen niet. Naast OH Leuven toonde ook Beerschot interesse in Gianni Bruno, maar hij gaat vooralsnog nergens heen.

Ondertussen dringt Giorgi Chakvetadze wel aan op een oplossing. Het Georgische talent wil graag speelminuten maar trainer Hein Vanhaezebrouck wrijft hem een gebrek aan trainingsijver aan. Sinds begin november speelde hij alleen in de Conference League tegen Flora mee. Chakvetadze, al drie seizoenen op de sukkel, zou graag uitgeleend worden maar AA Gent wil hem na jaren investeringen liever niet laten vertrekken. Botaka mag dan weer wel definitief weg.(kvu,vva)