Drie mannen die jogger Ahmaud Arbery (25) doodgeschoten krijgen levenslang

Alle drie de mannen die in februari 2020 een jongeman doodschoten toen hij in zijn stad Brunswick aan het joggen was, krijgen levenslang. Dat heeft de rechtbank in Georgia vrijdag beslist. Voor twee van hen is dat zonder de mogelijkheid op voorwaardelijke vrijlating.

De 25-jarige Ahmaud Arbery was in februari 2020 door een woonwijk aan het joggen in de stad Brunswick in de Amerikaanse staat Georgia. Hij passeerde een witte pick-up waarop een man stond. Een tweede man hield Arbery tegen en vervolgens waren er drie schoten te horen. Arbery werd doodgeschoten.

De daders werden op 7 mei aangehouden. Het ging om Travis McMichael (35) en zijn vader en voormalig agent Gregory McMichael (65). Hun buurman William Bryan (52) werd twee weken later opgepakt. Die laatste had videobeelden van het dodelijke incident gemaakt. Die video zorgde voor een doorbraak in het onderzoek, want in de eerste twee maanden gebeurde er niets. Toen werd de video op sociale media geplaatst en ging de bal aan het rollen.

De vader en zoon werden beschuldigd van moord en zware geweldpleging, maar pleitten zelf onschuldig. Naar eigen zeggen dachten ze dat Arbery een dief was. Ook buurman Bryan pleitte onschuldig. Hij werd beschuldigd van medeplichtigheid aan moord en poging tot illegale arrestatie.

De drie mannen werden schuldig bevonden aan moord en een reeks andere aanklachten. De beslissing van de jury was unaniem na meer dan elf uur beraadslagen.

Van links naar rechts: Travis McMichael, William Bryan en Gregory McMichael. — © AP

Vrijdag kregen de mannen hun straf te horen. Volgens rechter Timothy Walmsley werd Arbery “opgejaagd en neergeschoten”. Hij verwees naar de opmerkingen die het trio had gemaakt tijdens het incident en die op video vastgelegd waren. “Naar mijn mening probeerde Greg McMichael al heel vroeg een verhaal op te bouwen. Hij maakte opmerkingen zoals ‘Ahmaud Arbery zat in de val als een rat,’ ‘stop of ik schiet je - en ik zal het niet herhalen - kop eraf’,” zei Walmsley. “Travis McMichael beweert dat hij in shock was, maar het is interessant omdat hij spreekt over zijn bezorgdheid voor zijn kind en zijn eigen welzijn. Een deel hiervan was terwijl het slachtoffer daar op straat lag,” zei de rechter.

“Mr. Bryan, hij deed mee, nadat hij naar de McMichaels had geroepen ‘jullie hebben hem helemaal,’ beweerde hij dat hij niet wist wat er aan de hand was. Maar hij wilde duidelijk weten of die persoon, die door de buurt rende en die hij niet kende, op een of andere manier was gepakt,” vervolgde de rechter.

Vader en zoon McMichaels kregen levenslang zonder de kans op voorwaardelijke vrijlating. Bryan kreeg ook levenslang, maar hij krijgt wel de kans op voorwaardelijke vrijlating.

De openbare aanklager vroeg aan de rechter om het voor de mannen onmogelijk te maken om geld te verdienen aan hun acties. Denk bijvoorbeeld aan een verfilming van het verhaal. De rechter zei dat er een officieel verzoek mag ingediend worden en dat hij het zal bekijken.

Black Lives Matter

Ahmaud Arbery is net als George Floyd één van de symbolen van de Black Lives Matter-beweging die in de Verenigde Staten strijdt tegen het (politie)geweld op Afro-Amerikanen. Opmerkelijk: de drie verdachten worden voor een federale rechtbank ook beschuldigd van racisme en zullen in later opnieuw worden berecht.

De Amerikaanse president Joe Biden liet na de schuldigverklaring in november weten dat de moord een pijnlijke herinnering is aan het feit dat er nog een lange weg te gaan is in het verslaan van raciale ongelijkheid in de VS. “Niets kan meneer Arbery terugbrengen naar zijn familie en gemeenschap, maar de uitspraak verzekert dat de daders van deze vreselijke misdaad zullen worden gestraft”, zei hij afgelopen jaar in een verklaring. (sgg, evdg)