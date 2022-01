Diane lag 15 uur onder het puin en ook Myriam dacht dat ze de explosie in Turnhout niet zou overleven: “Lijkzak lag al klaar”

Van 8.22 uur tot 23 uur. Zo lang zat Diane Bellings (70) op oudejaar vast onder het puin van het ingestorte appartementsgebouw in Turnhout. Gekneld tussen brokstukken, met enkele verdiepingen puin in haar nek, in een gat dat steeds kleiner en nauwer werd. “Ik wist niet of ik het nog lang zou trekken, want ik voelde de massa zakken.” Vanop haar ziekbed vertelt ze nu haar verhaal. Net als Myriam Oris (67), die eerst dacht de explosie niet te zullen overleven: “Vervolgens dacht ik: ik ga mijn been verliezen.”