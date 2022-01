Voormalige topman Kazachse veiligheidsdienst opgepakt

In Kazachstan is het voormalige hoofd van de nationale veiligheidsdienst opgepakt wegens verraad. Dat heeft de dienst zaterdag bekendgemaakt.

Voormalig directeur Karim Massimov was eerder al ontslagen na de rellen en onrust in de voormalige Sovjetrepubliek. Massimov werd donderdag in hechtenis genomen na de start van een onderzoek wegens hoogverraad.

LEES OOK. Kazachstan lijkt uit het niets plots in brand te staan, waar komen die enorme protesten vandaan? (+)