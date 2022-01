Code geel in 6 provincies: KMI waarschuwt voor intense buiten en gladde wegen

Op verschillende plaatsen, zo waarschuwt het KMI, kan in 24 uur tijd zo’n 25 mm regen vallen, in sommige streken zelfs meer. Zeer lokaal - vooral in de provincies Namen en Luxemburg - kan 35 tot 40 mm neerslag in 24 uur vallen. Een deel van de neerslag valt als sneeuw.

Het is ook opletten voor gladde wegen. Zaterdagmiddag en -nacht wordt boven de 400 meter sneeuw verwacht, hoofdzakelijk in Luxemburg en Luik. Een extra sneeuwlaag van 1 tot 5 centimeter is mogelijk.

Zaterdagochtend liggen de temperaturen in het oosten nog rond het vriespunt, zodat er gevaar is voor ijsplekken. Er geldt code geel voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant.