Mysterieus ‘huisje’ op de maan is geïdentificeerd

Spannend momentje op de maan, vorige maand. De Chinese rover Yutu 2 nam er in december een foto van wat een huisje of hutje leek te zijn. Enkele weken werd gespeculeerd, tot Yutu 2 aangekomen was en opheldering bracht.

Een foto van een object met een platte bovenkant. Meer was er in de wereld van de ruimtevaart niet nodig om spannende theorieën te verzinnen. Een huisje? Een hutje? Aliens?, vroegen sommigen zich lachend af. Het object staat op de achterkant van de maan, die wij vanop Aarde nooit te zien krijgen. Maar de Chinese rover, de Yutu 2, is die kant nu volop in kaart aan het brengen.

De rover moest er wat kilometers voor afleggen, maar reed intussen tot vlak bij het ‘hutje’. Wat blijkt: het is eigenlijk helemaal geen huisje, maar een vrij klein en rondere rots. Volgens de wetenschappers lijkt het meer op een gehurkt konijntje dat wat worteltjes aan het eten is.

Nu dat mysterie van de baan is, kan de Yutu 2 verdergaan met zijn onderzoek van de 186 kilometer brede Von Karman krater.