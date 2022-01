Ontvoering Frans meisje (8) opgelost na huiszoeking in Genk

Een spraakmakende ontvoering van de Franse Mia (8) in april van vorig jaar, is opgelost geraakt na een huiszoeking bij een bedrijf in Genk. Dat blijkt uit informatie van het Limburgse parket in Het Belang van Limburg.

De verdwijning van de achtjarige Mia beroerde in april vorig jaar heel Europa. Het kind woonde bij haar oma en werd uit het huis weggehaald. Al snel werd het kidnapping-alert afgekondigd. Met man en macht werd naar het meisje gezocht. Het meisje bleek uiteindelijk ontvoerd te zijn door drie mannen, in opdracht van de moeder van het kind.

Vandaag blijkt dat ook in België werd gezocht naar het meisje. Wanneer de Franse speurders een Belgische nummerplaat in het vizier hebben, kloppen ze aan bij het Limburgse parket met een dringend verzoek. Er volgt een huiszoeking met spoed in een bedrijf in Genk waaraan het voertuig met het bewuste kenteken gelinkt wordt. Zo komen de rechercheurs een van de verdachten van de ontvoering op het spoor. Hij leidt de speurders naar een kraakpand in Zwitserland waar het meisje veilig en wel wordt teruggevonden bij haar moeder.