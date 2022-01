Meer dan 40 doden en 4.400 arrestaties na protesten in Kazachstan

In het dodental zijn zowel demonstranten als leden van de veiligheidsdiensten opgenomen. President Kassym-Jomart Tokajev heeft een dag van rouw aangekondigd ter ere van “de vele slachtoffers van de tragische gebeurtenissen die zich in sommige delen van het land voordeden”.

Tokajev heeft ook een “lang telefoongesprek” met de Russische president Vladimir Poetin gehad “over de maatregelen die zijn genomen om de orde in Kazachstan te herstellen”, zo blijkt zaterdag uit een mededeling van het Kremlin. Poetin en Tokajev kwamen daarbij overeen om “permanent” in contact te blijven met elkaar.

Intussen heeft Moskou ook uitgehaald naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Antony Blinken had vrijdag gereageerd op het feit dat Kazachstan de hulp had ingeroepen van het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO. “De recente geschiedenis leert ons dat zodra je Russen in huis hebt, het zeer moeilijk is om hen weer te laten vertrekken”, zo klonk de waarschuwing van Blinken.

Grapjes

“De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken probeert grapjes te maken over de tragedie die zich in Kazachstan afspeelt”, reageert het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Blinken “ridiculiseerde een volkomen legitieme reactie” van Rusland in Kazachstan, luidt het nog.