Zoon (17) Sinead O’Connor overleden: “Het licht van mijn leven heeft besloten zijn aardse strijd te beëindigen”

De jonge zoon van Sinead O’Connor was al vermist sinds donderdag. De politie begon een zoektocht en ook de zangeres riep de jongen toen op om haar te contacteren. “Mijn wereld zou instorten zonder jou. Je bent mijn hart, doe jezelf niets aan. Ga naar de politie”, schreef ze toen. In 2019 was de jongen ook al eens vermist, toen was hij 14 jaar oud.

Vandaag kwam dan het nieuws dat de jongen dood werd teruggevonden. De Ierse politie bevestigde dat het om de zoon van O’Connor gaat.

De papa van Shane O’Connor is muzikant Donal Lunny. Beide ouders gingen kort na de geboorte van de jongen uit elkaar.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.