Vaccinaties van kinderen in Zoo Antwerpen gestart: “We gebruiken speciale techniek zodat het kind niets voelt”

In Zoo Antwerpen zijn zaterdag de vaccinaties van 5- tot 11-jarige kinderen uit de vier Antwerpse eerstelijnszones van start gegaan. Dit weekend komen in principe ruim 3.600 ingeschreven kinderen langs, begeleid door hun ouders. Het vaccinatiedorp zorgt ervoor dat de kinderen zo veel mogelijk afleiding krijgen en dat leek zaterdagochtend alvast goed te werken.

Het contrast met het grootschalige vaccinatiecentrum in Antwerp Expo, waar volwassenen hun boosterprik krijgen, kan niet groter zijn. De nadruk in Zoo Antwerpen ligt niet op zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen een prik geven, maar wel op individuele begeleiding en zelfs randanimatie in de vorm van een ontspannende wandeling door de wintertuin en het verblijf van de kleine apen - met dansers langs het parcours - na de mogelijk gevreesde spuit.

“Tijdens het vaccineren gebruiken we ook een speciale techniek om de huid vast te nemen, zodat het kind eigenlijk niets voelt”, zegt coördinator en spoedarts Jan Stroobants. ”Intussen speelt het kind met een lichtpen, waarmee het dieren kan aanduiden op de wand van de cabine.”

Volgens de organisatoren zijn er voorlopig nauwelijks kinderen die ter plaatse terugkrabbelen. ”Voor wie angst heeft, is er een chill-out zone waar we het kind maximaal een kwartiertje tot rust laten komen”, geeft Stroobants aan. “Maar wie echt niet wil, gaan we uiteraard niet dwingen.”

Deze week houdt de stad Antwerpen ook nog een webinar met vaccinoloog Pierre Van Damme om ouders te informeren en tips te geven over hoe ze kun kind het best voorbereiden op een vaccinatie.

