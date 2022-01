Hevige rellen aan hoofdkwartier van oppositiepartij in Albanië

Het gebouw werd belegerd door honderden aanhangers van de voormalige Albanese president en premier Sali Berisha. De manifestanten braken de deur open en drongen naar binnen. Volgens de televisiezender News. 24 zijn er erin geslaagd de eerste verdieping van het gebouw te bereiken. Maar ze raakten niet tot in de kantoren van partijvoorzitter Lulzim Basha, die uit voorzorg de tussendeuren had laten verstevigen.

Vanuit het gebouw werd traangas gespoten op de menigte die zich buiten bevond. De politie heeft in eerste instantie niet ingegrepen.

De rellen zijn toe te schrijven aan een al wekenlang sudderend conflict tussen Basha en Berisha. De gewezen regeringsleider werd in september op initiatief van Basha uitgesloten uit de PD-fractie in het parlement. De aanleiding daarvoor was een inreisverbod dat de VS in mei 2021 tegen Berisha en enkele van zijn familieleden hadden ingesteld wegens vermoedelijke betrokkenheid bij corruptie.