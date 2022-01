Union stoomt ook in 2022 door en klopt Cercle met 4-1 op Spaanse bodem, nieuwkomer Machida meteen aan het kanon

Ook in 2022 heeft Union de smaak te pakken. In een oefenduel in Spanje, waar beide ploegen op winterstage vertoeven, klopte de competitieleider Cercle met 1-4. Undav (2x) en Hotic zorgden voor een 1-2 ruststand, debutant Machida en jonkie Berradi zetten de 1-4 eindstand op het bord.

Geen koningskoppel Undav-Vanzeir aan de aftrap bij Union: coach Felice Mazzu koos er namelijk voor om de eerste helft aan te vatten met jeugdproduct Ziani naast Undav. Kersverste aanwinsten Kacper Kozlowski en Koki Machida begonnen op de bank.

Bij Cercle Brugge werd Raux-Yao, die overbodig is en eigenlijk mag vertrekken, in het middenveld in de basis gedropt door coach Thalhammer. De schorsing van Lopes tegen Eupen en het feit dat Kanouté en Utkus besmet zijn door het coronavirus, hebben hier hoogstwaarschijnlijk hun rol in gespeeld. Millan kwam dan weer voorin in de ploeg, ten koste van Deman.

We kregen een gesloten openingsfase te zien in het zonnige Pinatar (Spanje). Op een kans voor Hotic - die naast besloot - na, was er van doelgevaar weinig sprake. Aan het aantal gele kaarten te zien, was er ook allesbehalve sprake van een oefenwedstrijd: na een half uur voetballen kregen al vier spelers een geel karton onder de neus geduwd. Echt grote kansen kregen we aanvankelijk niet te zien, een blessure wel: al na 24 minuten moest Kaoru Mitoma het veld geblesseerd verlaten na een duel met Vitinho.

Drie goals in slotkwartier

In het slotkwartier van het eerste bedrijf brak de wedstrijd dan toch helemaal open. Na een handsbal van Vitinho ging de bal in minuut 37 op de stip, Undav faalde niet. Twee minuten later stuurde Vanzeir - die na een half uur inviel voor Ziani - zijn Duitse collega diep, en opnieuw werkte Undav goed af: 0-2. De topschutter in de Jupiler Pro League heeft zijn scorend vermogen niet achtergelaten in 2021. Cercle Brugge, dat het initiatief in de beginfase nochtans in handen nam, zakte na een goed openingskwartier helemaal in elkaar, maar vond na een penaltydoelpunt van Hotic op slag van rust toch nog de aansluitingstreffer in de eerste helft.

Beide coaches voerden een pak wissels door aan de rust. Bij Cercle kwamen er maar liefst negen nieuwe namen waaronder Denkey en Deman, bij Union maakten Machida en Kozlowski hun debuut.

Zware cijfers

De tweede helft kleurde aanvankelijk groen-zwart, maar na een kwartier werd het evenwicht opnieuw hersteld door Union. Het was lang wachten op echte kansen, tot Koki Machida zijn debuut meteen opluisterde met een baldoelpunt in de 75ste minuut: 1-3 voor Union. Tot overmaat van ramp voor de Bruggelingen mikte Berradi, een speler uit de U21 van Union die kort voor het einde inviel, in het absolute slot nog de zware 1-4 cijfers tegen de touwen.

Volgend weekend staat speelronde 22 in de Jupiler Pro League op het programma. Union trekt vol vertrouwen naar Seraing voor een ‘duel der promovendi’, Cercle Brugge wacht een verre verplaatsing naar Eupen.

CERCLE BRUGGE: Didillon (30’ Warleson; 61’ Bruzzese), Da Silva (46’ Decostere), Daland (46’ Cassaert), Popovic (46’ Velkovski), Hotic (46’ Sousa), Matondo (46’ Vanhoutte), Raux-Yao, Miangue (46’ Sampers), Van der Bruggen (46’ Ravych), Millan (46’ Deman), Somers (46’ Denkey)

UNION: Moris (46’ Pirard; 75’ Imbrechts), Burgess (83’ Wyns), Kandouss (46’ Machida), Nieuwkoop (46’ Bager), François (61’ Lewis), Lazare (61’ Paolucci), Marcq (46’ Nielsen), Teuma (46’ Kozlowski), Mitoma (24’ Lapoussin), Ziani (30’ Vanzeir), Undav (83’ Berradi)

GELE KAARTEN: 19’ Popovic, 28’ Matondo, 30’ Burgess, 31’ Marcq, 47’ Machida, 90’ Paolucci