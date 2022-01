Iraanse spits hoopt op Anderlecht, maar is te duur

Opmerkelijk interview in de Iraanse pers. De 20-jarige spits Allahyar Sayyadmanesh zegt in het medium Varzeshi: “Er zijn onderhandelingen bezig met Anderlecht. Hull City is ook geïnteresseerd om me te tekenen, maar ik verkies om te spelen voor Vincent Kompany.”

Sayyadmanesh is een viervoudige Iraanse international die in juli 2019 voor een klein miljoen vanuit zijn geboorteland naar Fenerbahçe verhuisde. De Turkse topclub verhuurde hem de afgelopen seizoen steevast en tot voor kort was Sayyadmanesh aan de slag bij het Oekraïense Zorya Luhansk. Daar was hij in 24 matchen goed voor 9 goals en vier assists.

Of de aanvaller effectief bij Anderlecht zal belanden is een andere vraag. Zijn marktwaarde wordt ondertussen op 3 miljoen euro geschat en Fenerbahçe zal doorvragen. Hij is op dit moment te duur voor paars-wit.