Mertens neemt afscheid van clubicoon: Lorenzo Insigne ruilt Napoli komende zomer voor Toronto

Insigne is een clubicoon van Napoli en kwam via de jeugdopleiding in 2010 in het eerste elftal terecht. Intussen speelde hij 416 officiële duels voor de Napolitanen, waarin hij 114 keer scoorde en 91 assists gaf. Dit seizoen zit hij aan 5 goals en 6 assists in 19 matchen.

Insigne is ook Italiaans international en werd afgelopen zomer met de Squadra Azzurra Europees kampioen. De buitenspeler zit in 53 interlands voorlopig aan 10 goals.

Napoli en Rode Duivel Dries Mertens zijn na twintig speeldagen in de Serie A voorlopig derde, met 40 punten. De Napolitanen waren furieus aan het seizoen begonnen met zeven overwinningen op een rij, maar de voorbije weken liep het veel moeizamer. Koploper Inter telt momenteel zes punten meer.

Bij Toronto wordt Insigne onder meer ploegmakker van Alejandro Pozuelo (ex-Genk), Chris Mavinga (ex-Genk) en Kemar Lawrence (ex-Anderlecht). Het voorbije seizoen in de MLS werd een tegenvaller voor het Canadese team. Pozuelo en co konden zich niet plaatsen voor de play-offs. Het nieuwe seizoen in de MLS start op 26 februari.