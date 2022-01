Saoedi-Arabië laat prinses na drie jaar gevangenschap weer vrij

Een Saoedische prinses die bijna drie jaar lang opgesloten zat in Riyad, is opnieuw vrijgelaten. Dat heeft een mensenrechtenorganisatie zaterdag meegedeeld

De 57-jarige Basmah bint Saud, een dochter van de tweede Saoedische koning, zat sinds maart 2019 opgesloten in een beruchte Saoedische gevangenis. Ze is nu samen met haar dochter vrijgelaten, zegt ALQST, een in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie die gespecialiseerd is in Saoedi-Arabië.

De ngo benadrukt in de mededeling dat de vrouw drie jaar lang werd vastgehouden zonder dat er een aanklacht tegen haar werd ingediend. ALQST betreurt ook de “nalatigheid” van de Saoedische overheid bij de opvolging van de gezondheidstoestand van de prinses.

In april 2020 had Basmah bint Saud via Twitter al eens aan koning Salman en aan de machtige kroonprins Mohammed bin Salman gevraagd om te worden vrijgelaten, omdat ze dringend nood had aan medische hulp. De tweets waren na 48 uur weer verdwenen.

Basmah bint Saud stond jarenlang bekend als een van de zeldzame Saoedi’s uit de hoogste kringen die geen blad voor de mond nam en die kritiek uitte op de manier waarop vrouwen behandeld worden. Ze had zich ook uitgesproken voor een constitutionele monarchie, en tegen de “bijzonder gevaarlijke” religieuze doctrine.

Ze is een van de ruim honderd kinderen van koning Saud, die in 1964 van de troon gestoten werd.