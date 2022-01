Mats Rits bezorgt Club Brugge de zege in tweede oefenmatch in Marbella

Club trad aan zonder Ricca en Otasowie (coronapositief) en Vanaken (nog last van een trap op het scheenbeen). Alfred Schreuder trad tegen het Hongaarse nummer drie voor de rest wel aan met de typeploeg. Weliswaar niet meer in 433 maar in een systeem met drie achterin. Buchanan was linker wingback van dienst.

Na twee minuten kreeg Rits al een prima schietkans maar zijn poging werd geblokt. Toch opende de middenvelder de score. Na een knappe actie van Lang op links tikte hij de lage voorzet binnen. De Ketelaere nipt voorlangs, Dost tegen de paal en (met een volley) over: een tweede goal had voor rust ook kunnen vallen, maar dat gebeurde niet. Mignolet had overigens nog geen bal moeten pakken.

De tweede helft begon met een kopbal van Mechele over het doel, maar daar bleef het lange tijd bij. De bikkelende Hongaren, die er soms stevig invlogen, gaven niet veel meer weg. Schreuder vanaf het uur vijf wissels door en gaf zo nog wat jonkies de kans. Een ultiem schot van Rits werd nog over getikt zo bleef het 1-0.

Opstelling: Mignolet, Mechele, Hendry, N’Soki (62’ Sobol), Mata (62’ Van der Brempt), Rits, Vormer, Buchanan (74’ Nusa), De Ketelaere, Lang (74’ Sandra), Dost (67’ Audoor)

© BELGA

