Youri Tielemans zet Leicester City vanop de stip op weg naar winst in FA Cup, ook Christian Benteke stoot door met Palace

Leicester City heeft zijn match tegen Watford in de Engelse FA Cup gewonnen met 4-1. Youri Tielemans zette The Foxes al na acht minuten op voorsprong vanop de stip. Ook Christian Benteke en Crystal Palace gaan door naar de vierde ronde.

Het doelpunt van Tielemans:

James Maddison verdubbelde de score, maar Joao Pedro prikte al snel tegen: 2-1 aan de rust. In de tweede helft moest de partij even stilgelegd worden nadat het stadionlicht even zijn zegen gaf. De onderbreking belette Barnes en Albrighton er niet van om de score nog op te drijven tot 4-1.

Ook Benteke en Palace stoten door

Crystal Palace heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Dat via een 1-2 overwinning tegen tweedeklasser Milwall. Christian Benteke kwam in de 64e minuut op het veld.

In het Londense onderonsje startte Milwall het best dankzij een doelpunt van Benik Afobe (17.). Crystal Palace antwoordde na de rust via Michael Olise (46.). De Eagles trokken uiteindelijk aan het langste eind dankzij Jean-Philippe Mateta (58.).