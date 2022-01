Kinderen moeten na hoogrisicocontact binnen gezin dan toch in quarantaine blijven

Vanaf 10 januari treden er nieuwe quarantaineregels in werking voor het onderwijs. Daarin stond oorspronkelijk dat een kind na een hoogrisicocontact - indien het geen symptomen vertoont - de quarantaine mocht verlaten.

Het CLB had, bij monde van algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk Stefan Grielens, zaterdag gepleit voor een striktere lezing van de maatregel, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen een hoogrisicocontact binnen of buiten het gezin.

Daar zijn de verschillende ministers van Volksgezondheid en Onderwijs dus op ingegaan. Een kind zal enkel de quarantaine mogen verlaten, als het hoogrisicocontact plaatsvond buiten het gezin.

“Wanneer een leerling buiten het gezin een hoogrisicocontact oploopt, dan mag die leerling nog altijd naar school - want het leerrecht is essentieel. Vanzelfsprekend is het risico wel te groot als het hoogrisicocontact binnen het gezin zit. Dat is nu verduidelijkt”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.