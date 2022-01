De coronabesmettingen stijgen door de omikronvariant enorm in ons land. En ook de ziekenhuisopnames volgen. Tussen 1 en 7 januari was er zelfs een stijging van 26 procent te merken in de ziekenhuizen. Maar de cijfers op de dienst intensieve zorg dalen wel nog steeds. Dus hoe zit het eigenlijk met de omikronvariant in de ziekenhuizen?