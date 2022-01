BUNDESLIGA. RB Leipzig wint vlot van tienkoppig Mainz, Bayer Leverkusen sleept een punt uit de brand tegen Union Berlin

Na de nederlaag van leider Bayern München tegen Mönchengladbach gisteren, konden de concurrenten wat punten goedmaken. RB Leipzig trok de winterstop in met een 1/6 en had dus iets recht te zetten in het nieuwe jaar. Thuis tegen FSV Mainz 05 opende spits André Silva na 20 minuten de score vanop elf meter nadat verdediger Hack aan de noodrem trok en rood kreeg. Na de rust zorgden Szoboszlai, Nkunku en opnieuw Silva voor de verdere doelpunten. Lee-Jae Sung scoorde nog tegen voor de bezoekers: 4-1. RB Leipzig springt over Mainz naar de achtste plek in het klassement, Mainz is nu tiende.

Bayer Leverkusen-Union Berlin: 2-2

Ook Leverkusen speelde een thuismatch. Tegen Union vond Patrick Schick als eerste de weg naar doel, maar Grischa Prömel wiste de voorsprong van de thuisploeg op slag van rust uit.

Diezelfde Prömel zorgde vlak na de rust voor de Berlijnse voorsprong. Een thuisnederlaag zou Bayer uiteindelijk niet lijden omdat verdediger Tah in de 84e minuut de gelijkmaker binnenknikte. Leverkusen is vijfde met 29 punten, Union bevindt zich er een plaatsje achter met ook één puntje minder.

Freiburg-Arminia Bielefeld: 2-2

Freiburg ging als verrassende derde de jaarwisseling in en stond voor een thuismatch tegen laagvlieger Arminia Bielefeld. Haberer en Woo-Yeong zetten de thuisploeg op 2-0, maar de bezoekers vochten nog terug tot 2-2. Bielefeld blijft voorlaatste met 17 punten, Freiburg zakt, door de overwinning van Hoffenheim, naar de vierde positie.

TSG Hoffenheim-Augsburg: 3-1

Hoffenheim moest al na vijf minuten achtervolgen nadat Gregoritsch de 0-1 op het bord zette. Maar de ploeg uit Sinsheim is niet zo niets al zes matchen op rij ongeslagen. Ihlas Bebou stelde nog voor de rust orde op zaken met twee doelpunten, in de 93e minuut deed Raum er nog eentje bij: 3-1. Hoffenheim is derde met 31 punten, Augsburg staat op de barrageplek.

Greuther Fürth-VfB Stuttgart: 0-0

Na twee nederlagen in de competitie moest Stuttgart winnen op bezoek bij de hekkensluiter om zichzelf wat ademruimte te geven. Ook met Orel Mangala, die 90 minuten speelde, kwam de huidige nummer 15 uit de Bundesliga niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Door dit resultaat komen ze op gelijke hoogte met Augsburg en slechts twee punten voor Arminia Bielefeld. Greuther Fürth is alleen laatste met een schamele 6 punten.