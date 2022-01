Vanuit zijn Duitse basis schreef een 22-jarige Amerikaanse sergeant tijdens de Tweede Wereldoorlog een brief aan zijn moeder in Boston. Maar de brief kwam nooit aan. Tot hij nu plots in een ongeopende enveloppe opdook bij de Amerikaanse postdiensten. De brief werd 76 jaar na datum afgeleverd bij de weduwe van de soldaat, die hem voorlas op de lokale tv.