Karen Damen staat niet alleen met klacht over onlineplatform Vinted

Karen Damens zus verkocht een dure jas van Etro. Waarop de koper claimde dat het stuk vals was, en z’n geld terugkreeg.

Karen Damen bond de kat de bel aan: als je meldt dat het item dat je via het onlineplatform Vinted hebt gekocht namaak is, mag je het houden en krijg je je geld terug. Damen is niet alleen, zo blijkt. “Wie houdt nu zijn bonnetjes vijf jaar bij?”