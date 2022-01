Bijna kwart van coronatests positief, gemiddeld ruim 17.500 besmettingen per dag

Tijdens de zevendaagse periode van 30 december 2021 tot 5 januari zijn in België 525.471 coronatests uitgevoerd, waarvan er 124.948 positief bleken, goed voor een positiviteitsratio van 23,78 procent. Dat blijkt zondag uit niet-geconsolideerde cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

In die periode werden dagelijks gemiddeld 17.555 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging met 97 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Op maandag 3 januari werden 27.518 besmettingen geregistreerd, op dinsdag 4 januari 28.042 en op woensdag 5 januari 25.905.

Tijdens de zevendaagse periode tot zaterdag 8 januari werden dagelijks gemiddeld 181 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Er lagen zaterdag in totaal 1.859 coronapatiënten in het ziekenhuis, waar dat er een dag eerder nog 1.892 waren. Er hadden zaterdag 444 coronapatiënten intensieve verzorging nodig, tegenover 464 een dag eerder.