CD&V wil strengere aanpak van niet-erkende beroepsuitoefenaars: meer dan duizend klachten over valse vastgoedmakelaars

De voorbije vijf jaar kwamen 1.084 klachten binnen over niet-erkende vastgoedmakelaars, 495 over boekhouders en belastingadviseurs, 125 over architecten en 13 over landmeters. Over niet-erkende psychologen kwamen 51 klachten binnen.

“Deze cijfers tonen aan dat er in sommige sectoren te veel cowboys aan het werk zijn”, aldus CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die de cijfers opvroeg. “Het is in de eerste plaats de consument die daar de dupe van is. Helaas worden deze mensen zelden vervolgd voor hun oplichting. Ik roep het parket op om dit soort praktijken prioritair te vervolgen, want de gevolgen voor de gedupeerden zijn groot.”