Brits koningshuis verspreidt nieuwe portretten van Kate Middleton voor haar 40ste verjaardag

De beelden van de Duchess of Cambridge werden gemaakt door Paolo Roversi, een modefotograaf. De prinses draagt verschillende jurken van designer Alexander McQueen. De foto’s zullen een kleine reis maken met exposities in Berkshire, St. Andrews en Anglesey.

© Paolo Riversi

Die drie plekken hebben voor Middleton een specialie betekenis: in Berkshire groeide ze op, in St Andrews ging ze naar de universiteit en ontmoette ze prins William. Het koppel woonde net voor hun huwelijk in Anglessy.

De foto’s zullen later een plekje krijgen in de National Portrait Gallery in Londen.