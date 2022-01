Nederlandse politie betrapt man terwijl hij pornofilm kijkt op pechstrook: “Ik was even geil”

Enkele Nederlandse agenten keken zaterdag gek op toen ze een man betrapte op het kijken van porno op de vluchtstrook. De man wond er geen doekjes om: “Ik was gewoon even geil”, verklaarde hij.

Automobilisten mogen alleen op de vluchtstrook stilstaan als er sprake is van een noodgeval of pech. Deze man vond ongetwijfeld ook dat hij een ’noodgeval’ had, maar de politie dacht daar anders over.

“Hoe hoog de nood ook is, dit lijkt ons geen reden om op de vluchtstrook te staan terwijl je een ’natuurfilm’ kijkt”, schrijft de politie op Twitter met daarbij een foto van de verklaring van de man.

Of de ’natuurfilmliefhebber’ een boete heeft gekregen voor zijn avontuurtje op de vluchtstrook is niet duidelijk. Ook beschrijft de politie niet waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Maar één ding is wel duidelijk: de man heeft zijn spannende natuurfilm op een andere plek moeten afkijken.