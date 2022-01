Al meteen prinselijk bezoek voor Philippe Clement bij AS Monaco

Philippe Clement heeft in zijn eerste week bij AS Monaco al meteen hoog bezoek gehad. Niemand minder dan prins Albert II van Monaco zakte af naar het oefencomplex van de Monegasken om hen de beste wensen over te maken voor het nieuwe jaar. Op een foto die de club deelde, is te zien hoe een babbeltje slaat met het hoofd van het prinsdom. En dan te denken dat de ex-coach van Club Brugge op zijn persconferentie eerder in de week bekende dat hij nog aan zijn Frans moest werken...