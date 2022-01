Wat een verhaal! Porto-coach Conceiçao laat 19-jarige zoon in slot invallen en ziet hem alsnog cruciale winning goal maken

Sergio Conceiçao is in België geen onbekende: de intussen 47-jarige Portugees speelde vroeger nog bij Standard, en werd er nadien zelfs nog assistent-trainer. Ondertussen is Conceiçao al sinds 2017 trainer van de Portugese topclub Porto, en zaterdagavond beleefde hij ongetwijfeld één van zijn hoogtepunten uit zijn trainerscarrière.

Porto leek namelijk duur puntenverlies te lijden op het veld van Estoril. Na 87 minuten stond het er nog 2-2, waarop Sergio Conceiçao besloot zijn 19-jarige zoon Francisco voor de leeuwen te gooien. Die zet werd beloond, want het was Francisco die twee minuten later de cruciale 2-3 tegen de touwen werkte. Iedereen bij Porto ging uit zijn dak, en vader en zoon vlogen elkaar in de armen. Het leverde deze mooie beelden op:

Dankzij de overwinning behoudt Porto als competitieleider zijn voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Sporting CP in de Portugese competitie.