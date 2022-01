Nieuwe belastende getuigenis tegen prins Andrew: “Virginia Giuffre sms’te dat ze met Epstein, Maxwell en prins Andrew was”

Een kleine maand geleden nog legde Carolyn Andriano al een schrijnende, anonieme getuigenis af in de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell. Inmiddels is de Amerikaanse, die beweert een seksslavin te zijn geweest van Jeffrey Epstein, uit de anonimiteit getreden en zegt ze dat Virginia Giuffre haar twintig jaar geleden al vertelde dat ze seks heeft gehad met prins Andrew. Vervelend voor die laatste, want daarmee duikt er, naast Giuffre zelf, voor het eerst een potentieel geloofwaardige externe getuige op. Al baseert ook Andriano zich op verklaringen van Giuffre.