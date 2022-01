Frank Vandenbroucke: “Deze besmettingsgolf kan heel ontwrichtend worden voor onze samenleving”

“Deze besmettingsgolf kan heel ontwrichtend worden voor onze samenleving.” In ‘De zevende dag’ heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan de alarmbel getrokken over de “laat maar waaien’-mentaliteit rond de omikronvariant.

“Zeer gevaarlijk”, zo noemde de federale minister van Volksgezondheid de redenering dat deze ‘lichtere’ omikrongolf een goede zaak is voor de groepsimmuniteit. “Omikron is niet zomaar een verkoudheid. In het buitenland nemen de ziekenhuisopnames toe. Dit kan voor onze samenleving een zeer ontwrichtende besmettingsgolf zijn. Dat moeten we vermijden.”

Vandenbroucke zegt dat ‘groepsimmuniteit goed is bij de exit van de epidemie. Maar nu mag het niet de strategie zijn. “We zullen allemaal wel eens nat worden, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal samen in het water moeten springen. Dan gaan we kopje-onder. Dan gaan de bedrijven, huisartsen en ziekenhuizen kopje-onder.”

Volgens Vandenbroucke bereidt de overheid zich voor op een noodsituatie. “Het Nationaal Crisiscentrum heeft bij allereerste besmettingsgolf een voedselbevoorradingsplan ontwikkeld. Dat is nu opnieuw geactiveerd. Het Nationaal Crisiscentrum houdt overleg met de kritische sectoren, zoals transport, energie, financiën en watervoorziening. Ze monitoren daar nauwgezet wat er in die sectoren gebeurt met afwezigheden. We hebben de voorbije dagen hard doorgewerkt aan continuïteitsplannen voor die sectoren.”

Het leger houdt zich klaar om in ziekenhuizen bij te springen als dat nodig. “Vrijdag is er een brief naar verstuurd met daarin drie scenario’s. In functie daarvan moeten ze continuïteitsplannen opmaken.” Vandenbroucke verwees ook naar de maatregelen die de regering voor kerst uitgevaardigd heeft. “We houden deze besmettingsgolf niet tegen, maar hij moet absoluut vertraagd worden. We moeten ons aan de maatregelen houden en het persoonlijk gedrag aanpassen.”

Vandenbroucke zei, ten slotte, ook nog dat hij hoopt dat de coronabarometer er volgende week eindelijk zal zijn. “Maar liever geen automatische piloot, daar ben ik tegen. Soms klinkt zo’n barometer als een automatisme dat ambtenaren maar moeten uitvoeren. Nee, we zullen altijd moeten beoordelen hoe erg het is en welke pakketten we daarbij dan lanceren. Dat zal altijd een politiek oordeel blijven. Maar het grote voordeel zal erin bestaan dat de pakketten klaarstaan en bekend zijn: je weet wat je mag verwachten. Die voorspelbaarheid was de laatste Overlegcomités zoek. Als die barometer er niet komt, zal dat een mislukking zijn. Het is trouwens als de derde keer dat ik deze poging onderneem, samen met de coronacommissaris Pedro Facon en zijn team. Het is niet zeker dat het lukt, en als het mislukt, ga ik dat jammer vinden.”

Vandenbroucke kwam ook nog even terug op de zelftesten voor scholieren. Ouders wordt vanaf vandaag gevraagd om hun kinderen elke week te testen op het virus. “Mijn reactie op die vraag was: dat is een goed idee. Maar ik ga ervan uit dat je dan ook nadenkt over hoe je dat promoot en hoe je mensen overtuigt. Als je dat vanuit het onderwijs lanceert - maar wie ben ik, he? - vind ik dat je campagnes moet lanceren om dit te ondersteunen. En dat je ook financieel iets moet ondernemen. Kijk, wij hebben al 4 miljoen tests verkocht in de apotheken, 800.000 euro aan het voordeeltarief van 1 euro voor lage inkomens. Maar ik kan me wel inbeelden dat dat voor gezinnen uit de middenklasse niet echt het antwoord is. Zij komen niet aan die 1 euro, maar het tikt wel aan. Lokale besturen, maar ook onderwijsautoriteiten moeten daarover nadenken.”