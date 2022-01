Kapitein Marouane Fellaini en Shandong Taishan pakken na de titel ook de beker in China

Marouane Fellaini heeft zondag met Shandong Taishan de Chinese FA Cup bijgeschreven op zijn palmares. Shandong Taishan won in de finale in het Luneng Big Stadium in Jinan met 1-0 van Shanghai Port, de club van coach Ivan Leko. De Braziliaan Jadson zorgde acht minuten voor tijd voor de verlossing. Kapitein Fellaini speelde de hele wedstrijd voor Shandong.