Microbioloog Emmanuel André bijzonder hard voor huidige coronamaatregelen: “Hoe lang accepteren we dit nog?”

Microbioloog Emmanuel André begrijpt de coronamaatregelen in ons land niet meer. “Het virus in deze mate laten circuleren, wetende dat er nog zoveel ongevaccineerden zijn, is bijna alsof je mensen in gevaar niet helpt. Aan de andere kant is het opleggen van grote beperkingen aan gevaccineerden niet langer proportioneel”, schreef hij zondag op Twitter.

André zegt dat hij “het doel van de huidige maatregelen niet meer begrijpt.” Hij noemt ze dan ook “halve maatregelen”. Volgens hem zullen die niet voorkomen dat de overgrote meerderheid van de niet-gevaccineerden met Covid-19 wordt besmet. “Het individuele risico voor blootgestelde niet-ingeënte mensen is vandaag niet hoger dan gisteren. Maar het gevolg van deze ‘keuze’, die meestal gebaseerd is op onjuiste informatie, wordt steeds lastiger voor de samenleving”, klinkt het.

“Hoe lang accepteren we nog dat we, om mensen die het vaccin weigeren te beschermen, theaters, bedrijven en scholen sluiten? Ik zou willen dat er een einde komt aan halve maatregelen zonder wetenschappelijke basis, dat we massaal investeren in luchtkwaliteit, dat we vaccinatie verplichten en dat we niet langer gevangenen zijn van desinformatie van anti-vaxers”, concludeert de microbioloog.

