Bestuurder (26) vernielt drie auto’s en ramt huisgevel: “Een wonder dat hier geen dode viel”

De pas gerenoveerde woning liep zware averij op. Maar de eigenaar van de woning was na de klap ook twee auto’s armer die langs de weg stonden geparkeerd, een Ford Focus en oldtimer Ford Taunus 12M. — © if

Met hoge snelheid raakte een bestuurder (26) uit Zingem zaterdagavond de controle over het stuur van zijn zwarte VW Golf kwijt. De wagen ging van de baan af en ramde voluit een geparkeerde Ford Focus. Op zijn beurt werd deze wagen tegen een oldtimer Ford Taunus 12M gekatapulteerd. Zowel de Golf als de oldtimer belandden in een gracht naast de N60. Als bij wonder raakte niemand gewond. In de VW Golf zaten drie twintigers.

“Mijn vrouw was net drie minuten thuis van de winkel toen het ongeval gebeurde”, vertelt bewoner en eigenaar van de geparkeerde wagens J.V.K. “Indien mijn vrouw of een van onze kinderen in de auto had gezeten, dan zouden die de klap niet overleefd hebben. Zondagochtend kreeg ik telefoon van mensen die me vertelden dat ze bij de politie zouden getuigen over het ongeval. Zij hadden de VW Golf zien racen over de N60.”

Ook de VW Golf met drie inzittenden aan boord werd weggeslingerd en belandde in een sloot.

“Dat de auto met een te hoge snelheid reed, staat buiten kijf. De geparkeerde wagen, de Ford Focus, was een vervangwagen die we van de garage waar we een nieuwe wagen bestelden, mee mochten rijden. Nog erger was de schade die onze oldtimer uit 1962 opliep. Beide auto’s waren door de klap volledig verwrongen. Normaal zie je na een botsing blutsen en zo, maar beide auto’s zijn compleet vernield. Een achterwiel van de vervangwagen staat nu onder de zetel. Van mijn oldtimer die in de gracht belandde, liggen nu nog steeds de voorruit en zetels in de gracht.”

Gevel gescheurd

“Ook in onze woning is het nog een ravage. Overal ligt glas. Het is weekend en ik heb geen idee of ik al mag opruimen of op de verzekeringsexpert moet wachten. Moet ik zelf die voorruit en die autozetels uit de beek halen? Gelukkig stutte brandweerpost Oudenaarde voorlopig mijn woning. De gevel staat gescheurd en zelfs binnen is de muur opschoven. Ook een kast werd door de zware klap verschoven. Onze woning stond in de laatste fase van de verbouwing. Het geveltje was een van mijn eerste werken. Maar goed, een woning kan je herstellen. Ik mag er niet aan denken dat onze kinderen hier liepen.”

Zonder verwarming

De woning is voorlopig niet onbewoonbaar verklaard. “Maar ik me af hoe we hier met ons kind van anderhalf jaar zonder verwarming moeten leven. Ik had ook gehoopt iemand van de gemeente al eens te zien. De enigen die ik deze ochtend al zag, waren passanten die stopten om een foto te nemen...”, besluit de jonge vader.