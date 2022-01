Fluvius, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet in Vlaanderen, gaat mensen er via een campagne toe aanzetten hun verbruik van dag tot dag op te volgen. Via de digitale meter, waarvan er intussen bijna 1,3 miljoen zijn geïnstalleerd, kan je je verbruik “slimmer, groener maar ook zuiniger maken”. Niet onbelangrijk, nu de prijzen torenhoog staan.