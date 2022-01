Ze maakt een uitzondering voor voeding, medicatie en brandstof. Maar verder koopt ze heel 2022 lang niets nieuws, zegt Marlies Van Wemmel (40) uit het Antwerpse Booischot. Hoe komt ze dan aan zeep, toiletpapier of vuilniszakken, horen we je al denken? Door te ruilen, lenen of tweedehands overschotjes te scoren. “Herbruikbaar toiletpapier kan je gewoon zelf maken.”